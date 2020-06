Tienduizenden mensen trekken de straat op voor ‘Black Lives Matter’: “Ik ben hier omdat het nodig is, racisme is een gif”

Brussel / Gent / Hasselt / Oostende - In verschillende Belgische steden hebben zondag ‘Black Lives Matter’-manifestaties plaatsgevonden. In Brussel kwamen 10.000 mensen naar het Poelaertplein om er te demonstreren tegen structureel racisme en politiegeweld. Ook in Antwerpen kwamen 1.200 mensen samen en in Gent was er sprake van 750 deelnemers. De aanleiding is de brutale dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. Een overzicht.

Brussel

In Brussel is er sprake van 10.000 aanwezigen. Volgens onze reporter ter plaatse was het Poelaertplein volledig volgelopen. “Er werden speeches gehouden. De sfeer was sereen en rustig”, zegt hij.

“De moord op George Floyd in de VS heeft duidelijk veel mensen wakker geschud”, zegt Ange Kazi, woordvoerster van het Belgian Network for Black Lives (BNFBL), dat tot de betoging heeft opgeroepen. “Veel mensen zijn het politiegeweld dat systematische tegen zwarte mensen gebruikt wordt, beu.”

“Ik ben hier omdat het nodig is”, zegt Hugo Boutsen (56) uit Sint-Gillis, vanop het Poelaertplein. “Racisme is een vergif. Bestaat al honderden jaren in golven maar nu steekt het opnieuw de kop op. Het verdeelt mensen. Terwijl er solidariteit nodig is om economische en klimaatcrisis hoofd te bieden.”

(lees verder onder de foto’s)

Foto: dbg

Aan de betoging namen mensen van alle leeftijden, genders en huidskleuren deel. Velen van hen hadden plakkaten bij met het opschrift “Black Lives Matter”, maar heel wat opschriften verwijzen ook naar mensen die in België het slachtoffer geworden zijn van politiegeweld of overleden zijn bij politiegeweld.

Foto: AP

De naam van Semira Adamu komt herhaaldelijk terug, maar ook die van de kleuter Mawda en de Brusselse jongeren Mehdi en Adil. Ook in de toespraken die gehouden worden, wordt meer dan eens verwezen naar de incidenten in België.

“We eisen gerechtigheid voor elk slachtoffer van politiegeweld in België”, klinkt het bij de betogers. “Bij elk incident van politiegeweld moet meteen een onderzoeksrechter aangesteld worden, zodat het slachtoffer en zijn familie kunnen rekenen op een onafhankelijk onderzoek. Het kan ook niet dat de politiezone die bij het incident betrokken is, zelf het onderzoek voert.”

(lees verder onder de foto’s)

Foto: Photo News

Foto: REUTERS

De politie was aanwezig om een oogje in het zeil te houden maar stelt zich terughoudend op. De grote meerderheid van de betogers droeg mondmaskers maar in de massa bleek het zowat onmogelijk om de sociale afstand te respecteren.

Foto: BELGA

Antwerpen: 1.200 deelnemers

Op het Steenplein in Antwerpen zijn zondagmiddag 1.200 mensen samengekomen voor een Black Lives Matter-actie. Dat meldt de Antwerpse politie. Nog volgens de politie werden de coronamaatregelen door de band goed opgevolgd.

In Antwerpen hadden de stad en de politie geen toelating gegeven, maar de actie ging toch door. Op het laatste moment wijzigde de locatie wel nog van de Groenplaats naar het Steenplein.

“Alles is rustig verlopen, er was veel volk, maar mensen hielden goed afstand”, vertelt een manifestante (31). “Aan het einde van de actie waren er nog enkele straffe speeches. Daarna hebben alle aanwezigen Black Lives Matter gescandeerd, dat was ook een krachtig moment. Het allermooiste was om zien hoe werkelijk iedereen er was. Mensen van kleur, witte mensen, ouderen, insta-girls, bakfietsmoeders, piepjonge gen z’ers, punkers… We trekken allemaal aan hetzelfde zeel. Tegen racisme.”

Foto: BELGA

Zaterdag vond er op de Groenplaats ook al een manifestatie plaats naar aanleiding van Black Lives Matter, toen waren ongeveer 700 deelnemers aanwezig.

Gent: 750-tal mensen in Zuidpark

In Gent hebben zondagnamiddag ongeveer 750 mensen deelgenomen aan een protestactie tegen racisme in het Koning Albertpark. “Alles verliep zonder incidenten en we zijn niet moeten tussenkomen”, zegt de Gentse lokale politie. De actie was niet toegelaten, waardoor de organisatoren een GAS-boete van 350 euro krijgen.

De actievoerders kwamen samen aan het standbeeld van Koning Albert I. In het park staat ook een standbeeld van Leopold II, dat al enkele malen besmeurd werd, maar de deelnemers wilden die vorst niet in beeld laten brengen. De demonstranten deden hun schoenen uit en legden die rond het standbeeld van Albert I.

Alles verliep zonder incidenten, zegt woordvoerster Liesbet De Pauw van de Gentse lokale politie.

(Lees verder onder de foto’s)

Foto: fvv

Foto: fvv

Hasselt: 350 betogers op Kolonel Dusartplein

In Hasselt hebben zo’n 350 betogers op het Kolonel Dusartplein een sit-in georganiseerd, maar ook daar kregen de manifestanten geen toestemming. “We hebben opgeroepen om dan in stilte lege schoenen te plaatsen”, zegt mede-organisator Anis Agris aan HBVL. “Dat is ook gebeurd.”

Nog volgens de initiatiefnemers van Belgian Youth Against Racism (BYAR) daagde er veel volk op dan verwacht. De actie werd afgesloten met een speech en vervolgens 8 minuten en 46 seconden stilte.

Foto: BELGA

Oostende

In Oostende kwamen mensen samen bij het standbeeld van Leopold II om hun solidariteit te betuigen. Het was een ingetogen, statische betoging, aldus Focus WTV. Eerder werd al een petitie gestart om het standbeeld van de bijzonder omstreden Koning te verwijderen vanwege zijn brutale regime tegenover de Congolese bevolking. Intussen staat de teller op 7.500 handtekeningen.

Ook daar werden de coronamaatregelen gerespecteerd. De organisatoren hadden deelnemers gevraagd om mondmaskers mee te brengen en om genoeg afstand te houden.

Foto: efo

Foto: efo