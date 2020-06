Na twintig aanrijdingen tegen hun gevel vinden Nicole en Herman het welletjes: “Misschien kunnen we beter ons huis verkopen”

Aalst / Gijzegem -

Zaterdagavond raakte een woning aan de Steenweg in Oudegem in Gijzegem zwaar beschadigd, nadat een wagen zich door de gevel had geboord. Het is zeker al de twintigste keer dat de gevel van eigenaars Herman (69) en Nicole (67) in de klappen deelt, het koppel overweegt dan ook om hun geliefde woning te verkopen.