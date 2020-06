Koen Casteels pakt met Wolfsburg in extremis volle buit bij kelderploeg Werder Bremen

Wolfsburg heeft op de valreep de drie punten veroverd op bezoek bij staartploeg Werder Bremen. Het duel in de Bundesliga achter gesloten deuren eindigde op 0-1.

Wolfsburg, met Koen Casteels in doel, leek lang op weg om met de punten te morsen bij Werder, de voorlaatste in de stand. In het slot verloste Weghorst met een kopbal de bezoekers echter alsnog. Die voorsprong gaven Casteels en co nadien niet meer uit handen.

GOAL | Weghorst opent de score met het hoofd! 🙌



In de stand staat Bayern München aan kop met zeventig punten, op ruime afstand voor Dortmund en RB Leipzig. Wolfsburg staat zesde, maar de top vijf is al buiten zicht. Werder Bremen is zeventiende, alleen Paderborn doet slechter. De Bundesliga telt na deze speeldag nog vier speelronden.

De Bundesliga werd midden maart stilgelegd wegens de coronacrisis, maar de Duitse hoogste divisie kon halfweg mei als de eerste topcompetitie in Europa hervatten. De heropstart gaat gepaard met forse gezondheidsmaatregelen en fans zijn in de stadions niet welkom.

