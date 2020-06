“100 à 150” mensen opgepakt nadat ‘Black Lives Matter’-protest in Antwerpen uitmondde op samenscholing: “Veel minderjarigen bij”

Antwerpen - In Antwerpen is het vreedzame Black Lives Matter-protest geëindigd met een valse noot. Na afloop zijn veel mensen naar de Groenplaats getrokken. Na herhaaldelijk vragen van de politie “in belang van de volksgezondheid” om weg te gaan, zijn er 100 à 150 mensen opgepakt, op lijnbussen gezet en weggevoerd. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Er zitten een groot aantal minderjarigen tussen. “We zijn hun ouders aan het contacteren”, klink het.

In Antwerpen was er net zoals in andere steden vandaag ook een Black Lives Matter-actie. Die vond officieel plaats op het Steenplein, maar na de manifestatie is een deel van de manifestanten naar de Groenplaats getrokken. Dat was niet de officiële plaats van de manifestatie. “Ze negeerden de afstandregels compleet”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van politie. “We hebben met bemiddelingsteams en megafoons gevraagd om de Groenplaats te verlaten en om hun borden te laten zakken. Een deel van hen heeft geluisterd, maar een honderd à honderdvijftig mensen zijn toch blijven staan. We hebben ze dan met zachte hand omsingeld en opgepakt. Vervolgens hebben we drie lijnbussen opgevorderd om ze naar de Noorderlaan gebracht. Daar zullen ze geïdentificeerd worden, vervolgens zullen ze een GAS-boete krijgen voor het niet naleven van de coronamaatregels.”

Nog volgens de Antwerpse politie zitten daar veel minderjarigen tussen. “We zijn druk bezig met het contacteren van hun ouders.” Nog volgens de woordvoerder hebben twee manifestanten zich weerspanning gedragen. “Zij werden geboeid en krijgen naast de GAS-boete nog een PV voor weerspannigheid.”