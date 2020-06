Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere wil volgend seizoen 20 ploegen in 1A: “Sommigen willen dat het orkest blijft spelen, terwijl de Titanic zinkt”

Vincent Goemare: “Mijn mail is gelekt, maar ik gooi nu wel de knuppel in het honderhok. Foto: rr.

Drie weken geleden keurde de Pro League het competitieformat voor volgend seizoen goed: 16 clubs en mini-play-offs. Maar na een waterval van juridische klachten legt Cercle Brugge nu vrijdag op de raad van bestuur van de Pro League alweer een nieuwe formule op tafel. Cercle wil de komende twee seizoenen met 20 clubs in 1A voetballen: de huidige 16, mét Waasland-Beveren, OH Leuven, Beerschot, Westerlo en Union. “Het is de oplossing voor alle chaos”, vertelt Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere.

Het voorstel gaat om een gewone competitie zonder play-offs. De laatste degradeert, de voorlaatste speelt barrages tegen een 1B-club om zich te handhaven. Cercle argumenteert dat het huidige concept dan ook amper te handhaven valt.

Waasland-Beveren vecht de “onterechte degradatie” juridisch aan, Beerschot klaagt bij het BAS over de oneerlijke promotiefinale, de Belgische Mededingingsautoriteit zal zich uitspreken over eerlijke of oneerlijke concurrentie… Door al die procedures vreest Cercle dat een rechter een competitie met 16 – zoals die nu goedgekeurd is – zal laten stilleggen en dat wordt veel clubs fataal. Hun formule met 20 clubs in 1A is naar eigen zeggen “ goed voor iedereen.” Er is wel een tweederdemeerderheid nodig om dit voorstel goed te keuren.

In 1B zouden in dit scenario dan 14 teams aantreden. De clubs die nog overblijven, plus Roeselare en Virton en acht beloftenploegen.

Op 15 mei werd een format goedgekeurd met 16 clubs en mini-play-offs. Waarom wil Cercle nu naar 20 clubs zonder play-offs?

“Wij willen niet álle beslissingen van 15 mei annuleren. Club Brugge blijft kampioen, de verdeling van de Europese tickets blijft gelijk. Cercle wil vooral nadenken over de organisatie van het nieuwe seizoen. Als een rechter – na al die juridische klachten – onze competitie straks stillegt, wordt dat voor veel clubs fataal. Wat wij voorstellen, is wat wij altijd al wilden én de oplossing voor alle chaos. Waasland-Beveren, OHL en Beerschot zijn een meerwaarde voor 1A en kunnen dan stoppen met procederen.”

Anderlecht, AA Gent, RC Genk: zij willen de play-offs behouden.

“Ik kan me voorstellen dat Gent dit plan niet op applaus onthaalt. Die play-offs zijn hun geesteskindje, maar dat systeem verzwakt onze competitie en zorgt voor een economisch onevenwicht. De sterke ploegen worden rijker en sterker in Play-off 1, de anderen lijden verlies in Play-off 2, waar niemand naar omkijkt. Stop met te denken aan het eigenbelang en laten we kijken naar ons product: het voetbal.”

U hebt een tweederdemeerderheid nodig voor dit plan. Lukt dat?

“Het was niet de bedoeling dat dit al in de media verscheen. Mijn mail is gelekt, maar ik gooi nu wel de knuppel in het hoenderhok. Sindsdien krijg ik veel positieve berichten van andere clubs. Eindelijk iemand die niet alleen praat, maar ook handelt. Er kan ook nog gesleuteld worden aan ons voorstel. We willen een gezonde discussie.”

Sommigen zeggen: Waar moeit het kleine Cercle zich mee? Het moet zelf luisteren naar zijn moederclub Monaco.

“Als dat het argument is om niets te veranderen, dan is dat ronduit zwak. Sommigen willen dat het orkest blijft spelen, terwijl de Titanic zinkt. Grote ploegen klagen soms dat de kleintjes worden overgenomen door buitenlandse investeerders, maar als je in 1B belandt, kan dat bijna niet anders. Met ons voorstel wordt ook 1B met 14 ploegen leefbaarder en kunnen die clubs ook weer zelfbedruipend worden.”

U wil ook af van het meervoudig stemrecht in de Pro League.

“Het meervoudig stemrecht is in België afgeschaft in 1919, maar binnen de Pro League wordt het nog altijd gebruikt. Komaan. Elke grote club heeft drie stemmen, de K11 heeft er twee en de clubs uit 1B elk één. Zo kun je nooit iets beslissen in het belang van alle profclubs. Geef elke club één gelijkwaardige stem. Voorts moeten in de Pro League ook drie onafhankelijke bestuurders komen. Nu zijn er te veel mensen met een dubbele pet.”