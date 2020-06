Spanning stijgt in Brussel: harde kern manifestanten trekt naar Koningsplein, waterkanon paraat, kleine relletjes in Matongé

Brussel - Na afloop van de statische ‘Black Lives Matter’-manifestatie op het Poelaertplein is een harde kern betogers naar het Koningsplein getrokken. Daar werden ze tegengehouden door de politie. Intussen is de sfeer daar aan het omslaan. De politie heeft uit voorzorg een waterkanon. In de Matongéwijk is er sprake van kleine relletjes, aldus Belga.

Na afloop van de manifestatie op het Poelaertplein trok de massa via de Regentschapstraat weg en vormde er zich een stoet. Er was politie in burger aanwezig, maar die liet begaan. Nabij het Koningsplein werd de massa tegengehouden.

Het gros van de betogers vertrok, maar een kleine harde kern bleef staan. Niet veel later ontstond lichte rumoer. Er werden enkele bommetjes afgestoken, ook werd er met flessen gegooid. Kort daarna gooiden de overblijvende betogers met stenen en kasseien naar de politie.

Uit voorzorg heeft de politie het waterkanon in gereedheid gebracht. Voorlopig lijkt het dat de manifestanten een kat-en-muisspel proberen uit te lokken, maar is er nog geen sprake van escalatie.

Ook in de Matongéwijk is het onrustig. Er is sprake van kleien relletjes, aldus Belga.