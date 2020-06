Nu de restaurants open gaan, is ook het palingseizoen gered: “Ze zijn nu op hun best”

Bij palinghandel Borremans aan het Donkmeer in Berlare hebben ze een heftig voorjaar achter de rug. Want het palingseizoen is volop aan de gang, maar het coronavirus leidde ook bij Borremans tot een terugvallende verkoop. Ze hopen, nu de horeca weer mag openen, de draad weer op te pikken.

Bij palinghandel Borremans in Berlare zaten ze door de coronacrisis even met de handen in het haar. Door de afgelasting van een groot Palingfestijn in Mariekerke hadden ze een overschot. “We hadden ...