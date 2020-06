Sportief directeur van Napoli bevestigt contractverlenging Dries Mertens: “Hij is altijd met zijn hoofd bij de club gebleven”

Rode Duivel Dries Mertens staat dicht bij een contractverlenging bij de Italiaanse topclub Napoli, zo bevestigde sportief directeur Cristiano Giuntoli in een interview met Sky Italia. “De onderhandelingen met Dries zijn op de goeie weg”, vertelt hij.

“Dries is gehecht geraakt aan het Napoli-shirt en de aankondiging van de verlenging zal er snel komen. Met zijn hoofd is hij altijd bij Napoli gebleven, maar toch hadden we angst om hem en nog andere grote namen te verliezen”, aldus Giuntoli.

Het huidige contract van de 33-jarige winger in het San Paolostadion loopt eind dit seizoen af en de onderhandelingen slepen al maanden aan. Lange tijd leek het dan ook onzeker of de Leuvenaar wel bij Napoli zou blijven, aangezien heel wat clubs belangstelling toonden, Inter en Chelsea voorop. Daarbovenop was het de voorbije maanden onrustig bij de club en is de relatie tussen de spelers en de flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis gespannen. Mertens en zijn echtgenote Kat Kerkhofs houden echter van het leven dat ze in Zuid-Italië hebben opgebouwd en mogelijk was dat doorslaggevend om alsnog te verlengen.

Napoli nam Mertens in 2013 over van PSV Eindhoven en in zeven jaar is de speler er uitgegroeid tot een icoon, vaak vergeleken met niemand minder dan Diego Maradona. Met 121 doelpunten is Mertens sinds februari gedeeld clubtopschutter aller tijden bij Napoli. Met nog één doelpuntje meer gaat hij in die rangschikking Marek Hamsik voorbij.