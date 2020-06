Benito Raman kan met Schalke opnieuw niet winnen bij Union Berlin (en evenaart pijnlijk clubrecord)

<--[sw-event id='297870']-->Schalke 04 heeft zondag op de dertigste speeldag van de Duitse Bundesliga weer niet kunnen winnen. Het duel achter gesloten deuren op bezoek bij Union Berlin eindigde op 1-1.

De thuisploeg begon sterk en Andrich zorgde voor de vroege 1-0. Schalke reageerde via Kenny , die even voor het halfuur de gelijkmaker nette. Daar bleef het bij. Benito Raman verliet bij de bezoekers op het uur het veld.

Union - Schalke (1-1). Video: Eleven Sports

Het is voor Schalke het eerste punt, na vier opeenvolgende nederlagen, sinds de competitiehervatting. Wel evenaren Raman en co een pijnlijk clubrecord uit de jaargang 1993-1994, met twaalf wedstrijden zonder winst.

In de stand bekleedt Schalke de tiende stek, Union Berlin staat voorlopig op een dertiende plaats. De Bundesliga werd midden maart stilgelegd wegens de coronacrisis, maar de Duitse hoogste divisie kon halfweg mei als de eerste topcompetitie in Europa hervatten. De heropstart gaat gepaard met forse gezondheidsmaatregelen en fans zijn in de stadions niet welkom.