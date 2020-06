Fransman Gauthier Ganaye (31) wordt bij KV Oostende jongste ‘voorzitter’ in de Belgische voetbalgeschiedenis: “Ik ben niet jong. Ik ben anders”

KV Oostende heeft op dit moment slechts elf spelers, te weinig sponsors en een technische staf die zal vertrekken. Gelukkig is Gauthier Ganaye nu officieel aangesteld als Executive President. De Fransman is nog maar 31, maar zal de kustclub leiden in naam van de nieuwe Amerikaanse aandeelhouders. Ondanks zijn jonge leeftijd was Ganaye eerder al president van Nice. “Veel andere voorzitters zijn ouder dan ik, maar hebben niet zoveel ervaring.”