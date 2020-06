Na jarenlange ellende leggen bewoners zelf geld samen om hun ‘Sukkelstraatje’ aan te pakken: “We kunnen gewoon niet anders”

Ieper -

De bewoners van het ‘Sukkelstraatje’ in Brielen (Ieper) zijn het beu. De weg, die eigendom is van de kerkfabriek, verkeert al jaren in erbarmelijke staat. Omdat een structurele oplossing uitblijft, nemen de bewoners nu het heft in eigen handen. 23 gezinnen leggen elk 270 euro samen om de putten tijdelijk te herstellen. “Geen perfecte oplossing, maar het kan zo niet langer.”