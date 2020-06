Duitser Alexander Blessin wordt de nieuwe trainer van KV Oostende: “Ik wil aanvallend voetbal brengen met veel jonge spelers”

Alexander Blessin vervangt Adnan Custovic als hoofdcoach van KV Oostende. De Duitser was de voorbije 8 jaar jeugdtrainer bij RB Leipzig. “We kiezen voor nieuwe trainer die nauw aansluit bij onze manier van werken en voetballen,” vertelt KVO-voorzitter Gauthier Ganaye op Twitter. Blessin ondertekende een contract voor twee seizoenen, met een optie op een extra seizoen.

Alexander Blessin startte als jeugdtrainer bij RB Leipzig in 2012. Hij trainde er de U17 en U19 van de Duitse eersteklasser. Daarvoor was hij als profvoetballer onder meer actief bij Stuttgart, Hoffenheim en tal van andere Duitse clubs.

“We willen een spelstijl hanteren gebaseerd op ‘counterpressing’ en data,” zo legt Executive President Gauthier Ganaye uit. “Na een intensief rekruteringsproces kwam Alexander eruit als de beste kandidaat. Deze spelstijl sluit aan bij zijn DNA en na uitgebreide gesprekken met hem kan ik niet anders dan concluderen dat hij zijn passie over zal brengen op de spelers en deze club opnieuw succesvol zal maken.”

Aanvallend voetbal

“Ik kan enkel maar zeggen dat ik zeer dankbaar ben voor deze kans als hoofdtrainer,” aldus Alexander Blessin. “Gauthier legde me dit nieuwe project haarfijn uit: aanvallend voetballen met veel jonge spelers, dat is wat ik de voorbije acht seizoenen altijd heb gedaan. Ik kan dan ook niet wachten om te starten met deze nieuwe uitdaging. Ik kreeg al de kans om een kijkje te nemen in de stad en in het stadion en ik ben erg gecharmeerd. Een compact, knus stadion vlak aan de zee in de sterke, Belgische competitie. Ik kijk al uit naar de competitiestart.”

“Last but not least wil ik Adnan Custovic bedanken voor zijn geleverde werk hier,” zo besluit Gauthier Ganaye. “Ik ben er zeker van dat hij elders snel een nieuwe kans zal krijgen, maar wij kiezen ervoor om een nieuw project te starten met een nieuwe trainer die nauw aansluit bij onze manier van werken en voetballen. Bedankt Adnan en welkom Alexander!”

Over de verdere invulling van de staf wordt eerstdaags gecommuniceerd.