Afscheid van Christina (79), de vrouw die iedereen 'zoetje' noemde en de hele ziekenhuisafdeling op aardbeien en champagne trakteerde

Een halve eeuw lang was Christina Van Kerckhove (78) het gezicht van de gekende fruitwinkel Fruitco in de Kammerstraat. De vrouw die iedereen aansprak met ‘zoetje’ en haar voldoening haalde uit geven aan anderen. Ze overwon nog het coronavirus, maar haar strijd was gestreden. Ze overleed eind mei.

In de Fruitco is er zaterdagochtend de gekende gezellige drukte tussen de fruit en groenten. Klanten stromen binnen, toch is er een leegte voelbaar. Vooraan de winkel, in de linkerhoek aan de kassa staat ...