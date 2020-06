Geen ‘enkel(-)probleem’ meer voor Eden Hazard vlak voor herstart La Liga: “Als hij zijn kwaliteiten kan tonen, zegt iedereen wow”

Eden Hazard (29) is klaar. Volgend weekend hervat de Primera Division en in de titelstrijd kan Real Madrid weer volop rekenen op de Rode Duivel. Zaterdag liet Hazard in een trainingswedstrijd met elf tegen elf zien dat zijn enkelprobleem compleet van de baan is. Barça dat nog twee punten voorsprong telt, is gewaarschuwd.