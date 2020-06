De ‘cheque van 300 euro’: Mooi cadeau, maar zal u het wel krijgen?

Wie al plannen had om met een cadeaucheque van 300 euro eens goed te gaan eten of een paar voorstellingen mee te pikken, wacht toch best nog even. De superkern besliste afgelopen weekend wel om werkgevers de mogelijkheid te geven om zo’n cheque aan hun personeel te geven, maar of veel bedrijven of zaken dat gaan doen, is maar de vraag. “Gezien de economische toestand vrees ik dat dat voor de meeste bedrijven gewoon niet mogelijk is”, zegt Voka-topman Hans Maertens.