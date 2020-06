Cafébaas vreest voor einde van veel volkscafés: “Bruine kroegen zijn niets met btw-verlaging, want wij verkopen vooral pintjes”

Gent / Brugge -

“De btw-verlaging naar 6 procent voor voeding en niet-alcoholische dranken is een goeie zaak voor hippe koffiebars of restaurants, maar de bruine cafés zijn er niets mee. Als ik op een dag tien Ice Tea’s, vier cola’s en een paar koffies verkoop zal het veel zijn”, zegt Tijl Vermeersch van volkscafé Fatima in Gent. “Pintjes, dat komen mensen bij ons drinken. Voer die verlaging a.u.b. ook in voor alcohol en maak de regels snel soepeler. Want ik vrees dat onze mooie traditie van kleine cafeetjes anders zal verdwijnen.”