Thibaut Courtois zet persoonlijke besttijd neer in virtuele GP F1 van Azerbeidzjan

Thibaut Courtois is zondagavond op de elfde plaats geëindigd in de virtuele Grote Prijs Formule 1 van Azerbeidzjan, de zesde en voorlaatste manche van de Esports Virtual Grand Prix. De doelman van het Spaanse Real Madrid kwam uit voor Alfa Romeo.

De zege ging voor de derde race op rij naar de Britse Williams-piloot George Russell. Hij haalde het van de Thai Alexander Albon (Red Bull) en de Mexicaan Esteban Gutierrez (Mercedes). Russell neemt zo de leiding in het klassement over van de Monegask Charles Leclerc. De Ferrari-piloot deed het op het virtuele circuit van Bakoe met een veertiende stek slechter dan Courtois.

Voor onze nationale nummer een was die elfde plaats zijn beste prestatie dit seizoen. Eerder finishte hij op de vijftiende plaats in de GP van China, werd hij twaalfde in Spanje en dertiende in Monaco. Het virtuele seizoen wordt komende zondag afgesloten in Canada. Het F1-kampioenschap gaat op 5 juli in Oostenrijk van start.

Wie de volledige race graag nog eens wilt herbekijken, kan hieronder terecht: