Antwerp gaat vol voor Belgische winger Junior Edmilson

Junior Edmilson (25) staat open voor een terugkeer naar België, met het oog op het EK en WK. En Antwerp wil hem maar wat graag onderdak bieden. Luciano D’Onofrio sprak al met zijn entourage. Krijgt hij de speler losgeweekt uit Qatar?

Na twee vierde plaatsen op rij mikt Antwerp opnieuw hoog. En zeker na het vertrek van toppers als Bolat, Hoedt, Mirallas en mogelijk nog Arslanagic, Defour en Mbokani moet het ook hoog mikken op de transfermarkt. Dat doet het, want Junior Edmilson (25) prijkt bovenaan het lijstje.

Na zijn geweldige play-offs met Standard kon Edmilson in 2018 onder meer naar Brighton en Fiorentina, maar hij koos voor een lucratieve transfer naar Qatar. Daar speelde de Belgisch-Braziliaanse winger de voorbije twee jaar met Al-Duhail, waar hij in 48 duels elf keer scoorde. Maar het is tijd om terug te keren naar Europa, vindt hij zelf. Edmilson kreeg in Qatar al bezoek van Roberto Martinez, die hem op zijn lijst heeft staan van 45 spelers die in aanmerking komen voor de Rode Duivels. En dat doet dromen. Door weer dichterbij te voetballen en op een hoger niveau te presteren, hoopt hij ook in beeld te komen voor het EK 2021 en het WK 2022.

Een terugkeer naar België is een optie. Eind januari stond Edmilson al dicht bij een comeback bij Standard. De uitleenbeurt met aankoopoptie sprong af na een blessure van een ploegmaat, waardoor hij niet meer weg mocht. Momenteel is een transfer naar de Rouches moeilijk, gezien hun financiële problemen. En daar hoopt Antwerp, dat financieel een stuk sterker staat, van te profiteren. De Great Old houdt de situatie van Edmilson al anderhalf jaar in de gaten. Sportieve baas Luciano D’Onofrio probeerde hem al een paar keer tevergeefs te strikken. Hij hoopt nu dat de aanhouder wint en had alvast een gesprek met zijn entourage.

Het is een moeilijk dossier, dat weet iedereen. Edmilson verdient meer dan 3 miljoen euro netto per jaar in Qatar. Vertrekt hij definitief, dan moet hij inleveren. Maar de sleutel ligt bij Al-Duhail. De club moet meewerken. Ze betaalde destijds 5,2 miljoen voor Edmilson, die nog tot 2022 onder contract ligt, en wil boter bij de vis, ook in geval van een huur. Om tot een deal te kunnen komen, zal Antwerp alleszins veel geduld nodig hebben.

Nog geen Mbokani

Vandaag begint Antwerp overigens al aan zijn seizoen. Spelers en staf worden op de Bosuil onderworpen aan een coronatest. In de loop van de week vinden in kleinere groepjes de gebruikelijke medische tests plaats. Wie er nog niet zal zijn, is Dieumerci Mbokani. De spits vertoeft nog in Monaco in afwachting van nieuws over zijn toekomst.

Doelman Beiranvand zit nog vast in Iran, de club probeert hem zo snel mogelijk in België te krijgen. Ook Nazaryna raakte nog niet terug uit Oekraïne.