Intussen starten Antwerp en STVV vandaag al aan seizoen 2020-2021: bekijk hier wanneer uw club de trainingen (en stage) start

Terwijl de debatten over het competitieformat voor volgend seizoen nog volop woeden, wordt vandaag al jaargang 2020-21 op gang getrapt. Antwerp start – na een algemene test op Covid-19 – met de fysieke proeven en STVV houdt onder kersvers trainer Kevin Muscat zijn eerste training. Ook de rest van de clubs begint er stilaan weer aan. Een overzicht.

Eerste training: Maandag 15 juni fysieke tests. Later die week veldtrainingen zonder contact.

Stage? In Tubeke, laatste twee weken van juli.

Eerste training: Vandaag wordt iedereen getest op Covid-19. Rest van de week medische tests in kleine groepjes. Eerste training op maandag 15 juni.

Stage? Kanshebbers zijn Nederland en het Duitse Harsewinkel-Marienfeld, net als de voorbije twee jaar.

Eerste training: 12-13-14 juni fysieke tests. Maandag 15 juni eerste training.

Stage? Optie genomen op plaats in Nederland.

Eerste training: Vanaf maandag 15 juni fysieke tests. Maandag 22 juni eerste training.

Stage? Wachten op duidelijkheid tot technisch directeur en nieuwe hoofdtrainer benoemd zijn.

Eerste training: Spelers worden op 15 juni op de club verwacht.

Stage? Stage in Duitsland wordt mogelijk vervroegd naar juni.

Eerste training: Maandag 15 juni. Fysieke tests ook die week in groepjes.

Stage? Geen. Hele voorbereiding in het basecamp.

Eerste training: Maandag 15 juni eerste veldtraining. Medische en fysieke tests in de loop van die eerste week.

Stage? Is voorzien, maar voorlopig nog niets vastgelegd.

Eerste training: Maandag 15 juni. Fysieke tests op 16 en 17 juni.

Stage? Rennesse (Nederland) is een optie, maar nog niet beslist.

Eerste training: Maandag 22 juni.

Stage? Geen. Hele voorbereiding in oefencomplex.

Eerste training: Maandag 15 juni.

Stage? Nog niet beslist. Ministage net over de grens lijkt aannemelijker dan ver in het buitenland.

Eerste training: Maandag 15 juni fysieke tests. Later die week veldtrainingen zonder contact.

Stage? Voorlopig niet. Kan veranderen als er meer duidelijkheid komt over reismogelijkheden.

Eerste training: Maandag 15 en dinsdag 16 juni medische en fysieke tests. Donderdag 18 juni eerste veldtraining.

Stage? Zaterdag 4 tot en met vrijdag 10 juli in Tubeke.

Eerste training: Fysieke tests op 22, 23 en 24 juni.

Stage? Geen.

Eerste training: Nog geen concrete datum.

Stage? Nog niets beslist.

Eerste training: Vandaag om 9 uur.

Stage? Normaal gezien in Horst (Nederland) van 11 tot en met 18 juli.

Eerste training: Eerste samenkomst vrijdag 12 juni. Dagen daarna fysieke tests en eerste training.

Stage? Stage in Kamen (Duitsland) is geannuleerd. Voorbereiding in eigen oefencomplex.

Eerste training: Donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni fysieke tests. Maandag 15 juni eerste training.

Stage? Opties worden bekeken.

Eerste training: Maandag 22 juni.

Stage? Geen.