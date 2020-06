Vanavond (om 18.00 uur) eindelijk meer duidelijkheid over de toekomst van Michel Preud’homme

Vanavond komt er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van Michel Preud’homme. Om 18 uur zullen de Rouches deel twee van het video-interview met MPH op hun website en sociale mediakanalen posten.

De verwachting is dat Preud’homme daarin zal aankondigen dat hij stopt als T1 van Standard en er sportief raadgever blijft. De voorbije weken circuleerden de namen van tal van potentiële vervangers, maar in Luik laten ze niet in hun kaarten kijken. Wel is men onder de indruk van ex-speler van Club Brugge en RC Genk Brian Priske (FC Midtjylland), maar hij zou in Denemarken blijven.