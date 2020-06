Kritiek op Brusselse politie die 13-jarige in boeien slaat

Op sociale media was zondag ophef over een arrestatie in het Brusselse Sint-Gillis. Op amateurbeelden is te zien dat de politie twee minderjarigen van elf en dertien arresteerde. Een van de kinderen kreeg handboeien om. “Een schande, zeker in deze tijden van politiegeweld”, klonk het vanuit verschillende hoeken.

De arrestatie dateert van vorige week maandag. Het parket van Brussel reageert en stelt dat de politie was opgeroepen voor een diefstal met geweld. De twee minderjarigen konden worden gevat op straat. “Maar er was misschien risico op vluchtgevaar”, klinkt het.

Onderzoek bracht later aan het licht dat het enkel om een poging tot diefstal van een scooter ging. De kinderen werden kort nadien terug bij hun ouders gebracht. Burgemeester Charles Picqué (PS) reageerde teleurgesteld op de beelden. “Niets lijkt hier te rechtvaardigen dat het kind in de boeien werd geslagen.” Ook Franstalig kinderrechtencommissaris Bernard De Vos is niet te spreken over de manier waarop de agenten te werk gingen. “Het is ongelofelijk dat de politie in deze moeilijke tijden kinderen in de boeien slaat en getuigen onder druk zet om te stoppen met filmen”, vertelt hij. “Hier werden vele fouten gemaakt.”

Maar volgens het parket is het wel degelijk toegelaten om ook minderjarigen te boeien als daar reden toe is. Op het eerste gezicht zijn daar geen inbreuken op vast te stellen. De lokale politiezone is wel een intern onderzoek gestart om de beweegredenen van het boeien uit te klaren. (mkm)