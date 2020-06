Personeel Colruyt ontevreden over communicatie coronaregels: “Portefeuille belangrijker dan veiligheid”

Er heerst ontevredenheid bij het personeel van supermarktketen Colruyt, naar aanleiding van de communicatie rond de maatregelen om het coronavirus in te dijken. Dat zegt Jan De Weghe, federaal secretaris bij de socialistische bediendebond BBTK.

In een pamflet gericht aan het personeel halen BBTK en de Franstalige christelijke bediendebond CNE uit naar de directie van Colruyt. Terwijl het bedrijf zich via reclamespots naar de buitenwereld van zijn beste kant toont, gaat er het intern heel anders aan toe, aldus de bonden. “Jullie werkgever vindt zijn portefeuille belangrijker dan jullie veiligheid”, klinkt het.

Aanleiding is de “onlogische” gang van zaken bij de grootste supermarktketen van het land, aldus De Weghe. Zo werd voor het weekend een mail rondgestuurd waarin werd aangekondigd dat Colruyt de verplichting voor klanten zou opheffen om alleen te komen winkelen. “Onvoorstelbaar”, vindt de federaal BBTK-secretaris. “Colruyt waant zich boven de wet.”

“Wilden anticiperen”

Het bedrijf bevestigt dat zo’n mail werd verspreid. “We wilden anticiperen op aangekondigde wetgeving. Maar onverwacht is die versoepeling er toch niet gekomen. In een volgende mail aan het personeel wordt dat rechtgezet. We wilden juist intern goed communiceren en vermijden dat onze werknemers zaken eerst in de krant moeten lezen”, zegt woordvoerster Hanne Poppe. “Het gaat dus zeker niet over het naast zich neerleggen van een verplichting. Zelfs al was het ministerieel besluit aangepast, dan nog hadden we opgeroepen aan de mensen om alleen te blijven komen winkelen.”

Masker plots verplicht

Ook over het beleid rond de mondmaskers is er onduidelijkheid, vinden de bonden. Terwijl het personeel aanvankelijk geen masker moest dragen, wordt het nu door de directie verplicht, onder dreiging van sanctie. Dat gebeurde zonder overleg met de vakbonden. BBTK en CNE vragen de directie om een alternatief voor werknemers die geen mondmasker verdragen. Ze stellen voor dat de supermarkt klanten een gratis mondmasker aanbiedt.

Colruyt zegt mee geëvolueerd te zijn met de regels die de overheid oplegt. “We volgen wat de overheid ons zegt. Het is nu eenmaal een zeer uitzonderlijke situatie”, aldus de woordvoerster in reactie op de vakbonden.

Volgens de vakbonden is het niet uitgesloten dat spontane acties van het personeel bij Colruyt zullen plaatsvinden. “We zijn geen voorstander van acties, maar er broeit iets bij veel ketens”, aldus nog De Weghe.