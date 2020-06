Ex-president Argentinië beschuldigd van bespioneren journalisten

De Argentijnse inlichtingendienst AFI heeft zondag opgeroepen tot een onderzoek naar voormalige president Mauricio Macri. Naar verluidt zou het ex-staatshoofd meer dan 400 journalisten hebben bespioneerd, vertelde een bron zondag aan persbureau AFP.

Tientallen buitenlandse journalisten verschenen op een lijst van te onderzoeken personen in verband met toppen van de G20-landen, de twintig belangrijkste economieën, en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Die werden de afgelopen jaren in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires gehouden.

“De klacht werd ingediend op vrijdag en maandag zal al het bewijsmateriaal worden overgedragen”, vertelde de officiële bron aan AFP op voorwaarde van anonimiteit. Ongeveer 100 academici, zakenmensen en vooraanstaande figuren uit het maatschappelijk middenveld stonden ook op de lijst.

De documenten werden gevonden in een kluis in het kantoor van de voormalige directeur van contraspionage van de AFI. “Het onderzoek naar de journalisten was eenvoudig. Ze verzamelden informatie op sociale media en bouwden zo een ideologisch en politiek profiel op”, aldus de bron.

Gemarkeerd met groen, geel of rood

De klacht is ingediend door Cristina Caamano, die van de huidige president Alberto Fernandez opdracht heeft gekregen om de AFI tegen het licht te houden als onderdeel van een reorganisatieproces. Volgens de klacht omvatten de gemaakte profielen “politieke voorkeuren, berichten op sociale media, sympathie voor feministische groepen of politieke en/of culturele inhoud.” Ook werd vastgelegd of “zij kritiek hadden op de huidige regering” van Macri, die in functie was van 2015 tot 2019.

Elk profiel was gemarkeerd in groen, geel of rood, vermoedelijk een indicatie om het ministerie van Buitenlandse Zaken te helpen bij de accreditatie van journalisten voor de WTO- en G20-bijeenkomsten. Die werden respectievelijk in 2017 en 2018 gehouden.