Maddie McCann: Mogelijke medeplichtige van Christian Brückner opgepakt in Portugal

De Portugese politie heeft een man opgepakt die gelinkt wordt met Christian Brückner, de Duitse hoofdverdachte in de zaak Maddie McCann. De Portugees zou in 2007 in het vakantieoord gewerkt hebben toen de familie McCann er verblijf. De man had de avond van de verdwijning ook verschillende keren contact met Brückner.

De nieuwe verdachte had destijds verschillende keren contact met de Duitser. De Portugese politie vermoedt dat hij Brückner tipte over hoe en wanneer hij het appartement van de familie McCann kon binnendringen. De Portugees werd in het verleden ook al in verband gebracht met zedenfeiten met minderjarigen in de Algarve-streek.

Uit de locatiegegevens van de gsm van Brückner bleek dat hij op 3 mei 2007, de nacht van de verdwijning, tussen 19.32 en 20.02 uur gebeld werd door een Portugees nummer. Madeleine zou die avond tussen 21.10 en 22 uur verdwenen zijn.

Zowel de Duitse als de Engelse politie kregen al honderden telefoons en mails na de oproep van afgelopen donderdag. De Duitse politie gaat ervan uit dat het driejarige meisje vermoord werd.

