Vanaf nu twee weken verplichte quarantaine voor wie Groot-Brittannië binnenkomt

Wie vanaf vandaag, maandag 8 juni, het Verenigd Koninkrijk binnenkomt, moet verplicht twee weken in afzondering om het risico op een verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Wie dat niet doet, riskeert tot 1.000 pond boete, iets meer dan 1.121 euro.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel kondigde de maatregel eind mei aan. Nagenoeg elke reiziger die het land vanaf 8 juni binnenkomt, ook met de Britse nationaliteit, moet een formulier invullen met het adres en de contactgegevens van de verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk.

Daarna volgt een verplichte quarantaine van twee weken. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete tot 1.000 pond. Wie weigert het formulier in te vullen, moet 100 pond boete betalen. De douane kan daarnaast iedereen die geen Brits staatsburger is de toegang tot het Verenigd Koninkrijk weigeren. De politie plant willekeurige controles op de aangegeven verblijfplaatsen om na te gaan of de verplichte afzondering wel degelijk wordt opgevolgd.

De maatregel geldt niet voor reizigers uit Ierland, het eiland Man of de Kanaaleilanden. Er wordt ook een uitzondering gemaakt voor een handvol beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs, dokters of seizoenarbeiders, maar voorts wordt iedereen aan de regel onderworpen.

“Kan toerisme ruïneren”

De toeristische sector is niet te spreken over de strenge maatregel. Volgens Airlines UK, de koepel die de Britse luchtvaartindustrie vertegenwoordigt, kan de verplichte quarantaine de hele sector ruïneren, omdat simpelweg niemand naar het Verenigd Koninkrijk zal willen reizen.

Ook de bedrijfswereld reageerde furieus en stelde dat de Britse regering de quarantaineregel veel te breed invoert.

Tot slot is ook Frankrijk misnoegd, omdat de Franse autoriteiten naar eigen zeggen eerder de garantie hadden gekregen dat voor Franse staatsburgers een uitzondering zou worden gemaakt.

Belgen vanaf 15 juni

Het systeem wordt elke drie weken geëvalueerd. De regering sluit niet uit dat ze intussen onderhandelt met landen waar de coronapandemie onder controle lijkt om de quarantaineregel vervolgens voor hun inwoners op te heffen. Maar volgens Patel zijn dergelijke gesprekken niet aan de gang.

In België is binnenlands toerisme vanaf 8 juni opnieuw toegelaten, maar pas op 15 juni gaan de grenzen open voor reizen van en naar de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de vier Schengenlanden die niet tot de EU behoren. Vooralsnog zijn daarop geen bijzondere veiligheidsmaatregelen van toepassing, maar elk land beslist wel zelf of het de grenzen opent, en op welke manier dat gebeurt.