Antwerp start aan seizoen, nog zonder Beiranvand, Mbokani en Nazaryna

Antwerp begint maandag al aan het nieuwe seizoen. De trainingen zijn pas voor volgende week, maar spelers en staf worden op de club verwacht om een coronatest te ondergaan.

STVV was de eerste eersteklasser die tests deed, eind vorige week al, Antwerp volgt nu. Vanaf 9 uur wordt iedereen op de Bosuil verwacht, uiteraard niet met z’n allen tegelijk. Ook de medische testen die in de loop van de week plaatsvinden, gebeuren in groepjes. Het maakt allemaal deel uit van het strikte en noodzakelijke protocol voor de voorbereiding. Iedereen zal ook op verschillende momenten moeten worden getest op het virus.

Niet iedereen geraakt er nu al. Alireza Beiranvand werd ook verwacht, maar zit nog altijd vast in Iran. Zijn coach zegt op de clubwebsite dat hij wil dat hij het seizoen afmaakt bij Persepolis, maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Antwerp probeert de doelman zo snel mogelijk in België te krijgen. Het is wachten op groen licht van de overheden. Ook Egor Nazaryna, die terugkeert van een uitleenbeurt, raakte nog niet terug uit Oekraïne. En Dieumerci Mbokani vertoeft nog in Monaco. De Congolese topschutter hoopt daar snel duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst.