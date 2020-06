Iedereen vergat Bosman, behalve de moeder van Adrien Rabiot: “Ze stortten mij 10.000 euro”

Kent u Jean-Marc Bosman nog? Vijfentwintig jaar geleden veranderde hij het internationale voetbal volledig door naar het Europees Hof om zijn overgang van Club Luik naar USL Dunkerque te forceren. Onder meer dankzij het Bosman-arrest zagen grote transfers het levenslicht. Iets wat de moeder van gewezen PSG-speler Adrien Rabiot heel goed onthouden heeft.

Het Bosman- arrest veranderde de voetbalwereld voor altijd. Hij won de zaak die hij aanspande bij het Europees Hof onder het mom van vrij verkeer van personen in Europa. Bosman zorgde er onbedoeld voor dat de transfermarkt ineens de plaats werd waar het grote geld te verdienen viel. Bosman zelf geraakte in de vergetelheid.

Eén kreeg hij wel nog een telefoontje van een Franstalige mevrouw. Ze wilden zijn bankrekeningnummer te weten komen, om bij wijze van bedanking een geldsom te storten. Haar zoon had net een mooi profcontract gekregen bij Paris Saint-Germain en zij vindt dat dat ook de verdienste van Bosman is. Ze is zijn rechtszaak niet vergeten en wil de man bedanken. Het bleek Veronique, de moeder van Adrien Rabiot (nu Juventus) te zijn.

“Ik geloofde het eerst niet”, vertelt Bosman aan Sport/Voetbalmagazine. “Ze vond dat het profcontract ook deels mijn verdienste was. Ze hebben toen 10.000 euro op mijn rekening gestort en ze zijn me hier komen opzoeken.”

Magische formule

Het Bosman-arrest kende grote gevolgen, die hij nooit had kunnen voorzien toen hij Club Luik, de voetbalbond en uiteindelijk de UEFA voor de rechter daagde. Een miljoenenindustrie van transfers werd deels door het arrest in gang gezet.

“Ik heb het voetbal niet kapot gemaakt, ik heb het rijk gemaakt. Dankzij mij verdienen de clubs miljoenen euro’s”, blikt Bosman terug. “Ik heb ze de magische formule gegeven. Ze hebben mijn arrest omgedraaid. Het is nu puur kapitalisme geworden. Ze zouden de rode loper voor me moeten uitgooien, omdat ze dankzij mij zo veel verdienen, maar ik ben nergens welkom. Zij verdienen miljarden, en ik leef in armoede.”