“Meest gelauwerde voorzitter ooit” wordt ook op zijn 82ste nog voor 4 jaar herverkozen bij FC Porto

De 82-jarige Jorge Nuno Pinto da Costa is zondagavond door de socio’s van zijn club, FC Porto, herverkozen tot voorzitter van de club voor de komende vier jaar. Pinto da Costa vervult die functie al sinds 1982.

De Portugees is al sinds zijn twintigste verbonden aan de club en was er eerder onder meer sportief directeur.

Met zijn lijst behaalde Pinto da Costa een overweldigende meerderheid van 68,65 procent. Er mochten 8.480 leden van Porto stemmen.

Pinto da Costa is op dit moment al 38 jaar voorzitter van FC Porto. In die periode wonnen de Draken liefst 21 landstitels, 12 Portugese bekers, 20 Portugese Supercups en 7 internationale trofeeën, waaronder twee maal de Champions League.“Daarmee is hij de meest gelauwerde voorzitter in het wereldvoetbal”, claimt Porto.

Pinto da Costa kan dit seizoen opnieuw een prijs toevoegen aan zijn welgevulde trofeeënkast met de club. Porto is nog volop in de running voor de titel in de Primeira Liga. Na 25 speeldagen delen ze de leiding met Benfica. Beide ploegen tellen 60 punten, terwijl Braga op 14 punten volgt.