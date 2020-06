VIDEO. Rellen en plunderingen in Brussel, politie roept op om beelden binnen te sturen

Brussel - Met 10.000 waren ze in Brussel, de betogers tegen racisme. Meer dan wat de organisatie zelf had verwacht. Zo’n 150 werden opgepakt toen het ontspoorde en tot rellen en plunderingen kwam.

Nog geen Amerikaanse toestanden maar ook in Brussel stak het vuur aan de lont. Op het Koningsplein kwam het na de grote betoging tot een confrontatie ­tussen een kleine harde kern en de politie. Tegen de vooravond was situatie er compleet geëscaleerd. In de wijk Matongé kwam het tot rellen en brandstichtingen op straat. In de Naamsestraat werden vernielingen aangericht en in de Waterloostraat werden luxewinkels geplunderd. Op de beelden is te zien hoe een winkel van Jimmy Choo, een bekend luxemerk, geplunderd wordt. Er zouden zo’n 150 arrestaties zijn gebeurd. 24 agenten raakten ­gewond en ook zeven ­politiewagens werden beschadigd.

Op sociale media circuleert een video van ­woedende ­betogers die relschoppers toeschreeuwen. “Wat hebben jullie gedaan?” zegt een man ­terwijl hij een brandje op straat uitstampt. “De ­hele wereld kijkt mee, en iedereen liep mee: de zwarten, de blanken, de Chinezen… en dan dit?”

De Brusselse politie roept dan ook massaal op om beeldmateriaal van de rellen en opstootjes gisteren op te sturen. Via camerabeelden zullen nog meer arrestaties volgen. ”Nu is het aan het gerecht om streng op te treden. De Stad Brussel stelt zich burgerlijke partij en zal de relschoppers ook vervolgen met GAS boetes”, aldus burgemeester Philippe Close (PS). ”Straffeloosheid wordt niet getolereerd in Brussel”, benadrukt hij.