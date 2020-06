Ageas sluit deal met advocaat Modrikamen over Fortis-verleden

Ageas heeft met advocaat Mischaël Modrikamen en de misnoegde beleggers die hij vertegenwoordigt, een schikking bereikt over de juridische procedures rond het Fortis-verleden van de verzekeraar. Dat meldt Ageas in een persbericht.

Ageas, het restant van de ontmantelde Fortis-groep, had eerder met de meeste aandeelhouders al een grote deal gesloten over de teloorgang van Fortis in de crisis van 2007-2008. Modrikamen zette zijn juridisch offensief tegen Ageas en voormalige Fortis-bestuurders echter wel nog voort.

Nu komt daar toch een einde aan. De verzekeraar zal de cliënten van Modrikamen die voor een opt-out uit de Fortis-schikking hebben gekozen, alsnog een vergoeding betalen. De advocaat krijgt dan weer een bedrag dat de kosten en schade verbonden aan de juridische procedures dekt.