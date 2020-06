Brussels burgemeester Close: “meeste betogers vredevol en verantwoord, kleine minderheid relschoppers”

Brussel - De politiek is eenduidig: wat er gisteren gebeurde in Brussel is totaal onverantwoord. Onder andere Jan Jambon, Conner Rousseau en premier Sophie Wilmés reageerden via Twitter. Brussels burgemeester Philippe Close zegt dat we niet blind mogen blijven voor de problematiek.

Voor Philippe Close (PS) ‘moest’ de betoging wel doorgaan want anders zou de openbare veiligheid in gedrang komen. “Het evenwicht tussen het bewaren van de openbare orde, het recht op vrije meningsuiting en de volksgezondheid is zeer moeilijk”, zegt Close. “Net zoals andere wereldsteden kan Brussel niet blind blijven voor de racisme-problematiek. De 10.000 deelnemers, waarvan de meeste met mondmasker, hebben hun boodschap vredevol en rustig gebracht. Na afloop zijn een honderdtal delinquenten de politie beginnen uitdagen en vandalisme beginnen plegen.” De burgemeester zegt nog dat de stad zich burgerlijke partij zal stellen en de relschoppers zal vervolgen met GAS-boetes.

De Brusselse politie betreurt de rellen maar wijst erop dat de organisatoren hun werk wél gedaan hebben. “De organisatoren hebben gedaan wat van hen verwacht werd. Op het Koningsplein, waar de gemoederen verhit geraakten, zijn ze tussen de relschoppers en de politie gaan staan en hebben ze proberen bemiddelen. Wat daar de rust heeft teruggebracht.”, zegt woordvoerder Ilse Van de keere.

Toch zijn de meeste politici niet te spreken over wat er gisteren in Brussel gebeurde.

Vlaams minister-president, Jan Jambon (N-VA).

Alle respect voor mensen die hun mening in groep uiten. Maar in Coronatijden zijn massaprotesten als vandaag totaal onverantwoord. Als die dan nog eens in geweld ontaarden, is dat een slag in het gezicht van al wie dagelijks inspanningen levert voor onze veiligheid en gezondheid. — Jan Jambon (@JanJambon) June 7, 2020

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

Laten we creatieve manier zoeken om strijd tegen racisme te voeren tijdens Corona. Met 10.000 samenkomen is gevaarlijk voor onze gezondheid. En weinig respectvol voor al zij die de regels al maanden volgen. Corona mag geen obstakel zijn om racisme uit te roeien. — Conner Rousseau (@conner_rousseau) June 7, 2020

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert.

Racisme hield me deze week meer bezig dan me lief was. Het motief is dus mooi, maar de uitvoering waanzinnig.



Op een ogenblik dat koppels hun vrienden niet kunnen uitnodigen voor een trouwfeesten, sporten nog maar beperkt kan, is een massamanifestatie compleet onaanvaardbaar! pic.twitter.com/MLdjNt98kf — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) June 7, 2020

Premier Sophie Wilmès (MR).