Marc Van Ranst: “Geef liever een knuffel dan een hand”

Een opvallend advies van viroloog Marc Van Ranst, mensen kunnen elkaar beter eens goed knuffelen in plaat van handen te schudden. “Maar ga nu niet elke vergadering knuffelen.”

Nu de maatregelen stilaan gelost worden en we elkaar weer kunnen zien in levende lijven zullen sommige zich niet kunnen inhouden om elkaar eens goed vast te pakken. En dat is oké, zegt Marc Van Ranst. “Wat mij betreft mogen mensen elkaar vastpakken. Een Scandinavische knuffel geven.” Dat is zelfs veiliger dan handen geven. “Hoe minder huid op huid contact, hoe minder je de beestjes kan overdragen. Een handdruk blijft moeilijk, handen komen in contact met elkaar en met de omgeving, dan stijgt de kans op verspreiding.”

Maar vervang nu niet die verplichte handdruk bij een vergadering door een knuffel. “Iedereen een hand geven aan de vergadertafel, dat gaat niet meer. En ik raad ook niet aan om dat te gaan vervangen door een knuffel. Behoud de knuffel voor de mensen waar je toch een affiniteit mee hebt. Ik denk trouwens dat weinig mensen die verplichte handdruk gemist hebben.”

LEES OOK. Zo knuffel je veilig in coronatijden