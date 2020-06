Swissport vraagt faillissement aan, 1.469 jobs bedreigd

Swissport, dat grondafhandelingsdiensten levert op Brussels Airport, vraagt het faillissement aan. Het ging al een tijd slecht. Sinds de coronacrisis kwam er geen geld meer binnen. Nu legt het bedrijf de boeken neer. 1.469 jobs zijn bedreigd.

“Swissport in België zal het faillissement aanvragen voor Swissport Belgium NV, dat grondafhandelingsdiensten levert op Brussels Airport, en diens dochteronderneming Swissport Belgium Cleaning NV. De wereldwijde instorting van de markt, als gevolg van de coronapandemie, staat de uitvoering van de nog voor de crisis uitgewerkte herstelmaatregelen in de weg”, zegt woordvoerder Caroline De Roover.

Alle mogelijke scenario’s werden geëvalueerd. Er werd een transformatieplan uitgetekend dat inspeelde op een geleidelijke heropstart van de wereldwijde luchtvaart, maar dit bleek financieel niet haalbaar.

Zodra de rechtbank Swissport Belgium NV en Swissport Belgium Cleaning NV failliet verklaart, zal die een curator aanstellen om de bedrijfsvoering over te nemen.

Swissport is één van de luchtvaartbedrijven die staatssteun vroegen aan de federale overheid. Het zou gaan om een bedrag tussen de 20 en 30 miljoen euro. Het Zwitserese moederbedrijf bezorgde de Belgische afdeling intussen financiële garanties, waardoor Swissport tot en met eind juni de nodige ademruimte heeft gekregen.

Maar dan nog blijft de situatie zorgwekkend. Een nieuwe directeur heeft acht weken de tijd om in moeilijke omstandigheden het tij te keren.

Bij Swissport in België werken ongeveer 1.469 werknemers. Over hun lot is nog niets bekend.

Swissport zorgt voor de bagagehandeling en het reinigen van vliegtuigen van onder meer Brussels Airlines, Lufthansa, Qatar Airways en Delta Airlines. Het bedrijf is sinds begin 2000 op de luchthaven van Zaventem en Luik actief. Zowel voor de bagageafhandeling als voor het reinigen van vliegtuigen.

Vorig jaar werden, zo blijkt uit het jaarverslag, 16,2 miljoen passagiers bediend en werden 21.500 vliegtuigen schoongemaakt door werknemers van het Zwitserse bedrijf.