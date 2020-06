Emmanuel André stopt als hoofd ‘contacttracer’

Emmanuel André heeft aan zijn collega’s laten weten dat hij zijn medische en academische activiteiten wil hervatten. En dat hij dus wil stoppen als hoofd interfederale coördinatie-eenheid “Testing & Tracing”, dat schrijven La Libre en Sudinfo.

De voormalige interfederale woordvoerder van de strijd tegen het coronavirus - een functie van waaruit hij ook was afgetreden - was eind april aangesteld als coördinator Belgische tracing. Hij zegt nu terug te willen gaan naar zijn medische en academische activiteiten. André is als arts verbonden aan het ziekenhuis in Saint-Luc.

In zijn ontslagmail, die vrijdagavond aan de andere wetenschappers werd gestuurd, legt Emmanuel André deze nieuwe stap uit: “We komen geleidelijk uit een extreem intense fase van deze test- en tracingstrategie, de fase waarvoor ik me wilde inzetten om mijn expertise bij te dragen”, schrijft hij.

Emmanuel André erkent dat hij niet langer de man is voor de situatie voor het beheersen van de gezondheidscrisis: “Er zijn zeker een aantal punten die beter moeten, maar er zijn oplossingen voorgesteld. naast de teststrategie die deel uitmaakt van mijn technische vaardigheden, zijn het juridisch kader, de implementatie van een aanvraag en tot slot het opzetten van een intern kwaliteitssysteem punten waar ik niet in kan voorzien specifieke expertise die verder gaat dan wat ik al heb kunnen leveren. Andere experts zullen u veel beter kunnen ondersteunen in dit werk dan ik.” André zegt ook nog dat oplossingen vooral ‘politieke tijd’ nodig hebben en dat hij daar geen controle over heeft.

LEES OOK. “Geloof me: mensen in lockdown stoppen was makkelijk. Ze er veilig opnieuw uit krijgen wordt een halszaak”