Twee politiemensen gewond bij brand in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - In Schaarbeek zijn zondagnamiddag twee politieagenten lichtgewond geraakt bij een brand in een woning. De agenten hadden zelf de brand opgemerkt en begonnen voor de aankomst van de brandweer de bewoners te evacueren. Een van de agenten raakte licht verbrand aan de arm en de andere werd licht bevangen door de rook. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De politiepatrouille merkte de brand in de Emile Maxlaan omstreeks 15.35 uur op en verwittigde meteen de brandweer. Het vuur woedde in de garage van een woning met 3 verdiepingen en de inspecteurs gingen onmiddellijk over tot de evacuatie van de bewoners. Tijdens deze actie werd een van de agenten licht verbrand aan de arm en de andere lichtjes bevangen door de rook. Beide ordehandhavers werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar mochten nog dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. De bewoners van het pand zelf bleven door de politie-interventie ongedeerd.

De brandweer kon het vuur blussen, maar de garage, die dienstdeed als opslagplaats voor houten paletten van een nabijgelegen winkel, brandde volledig uit. Door de hitte smolt de plastic dakgoot en werd het venster met dubbele beglazing op de eerste verdieping verbrijzeld. Sibelga kwam ook ter plaatse om gas en elektriciteit af te sluiten. De oorzaak van de brand blijft nog nader te bepalen.