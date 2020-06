Vanaf 1 juli is iedereen opnieuw welkom in alle Belgische Plopsa-parken, maar dat zal toch een beetje anders zijn dan vroeger. Zo moet er nog altijd anderhalve meter afstand worden gehouden en is er ook een beperkte bezoekerscapaciteit. Samson en Marie leggen je graag uit hoe alles in zijn werk zal gaan met al die maatregelen tegen het ‘lambadacircus’.