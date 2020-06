Vooral minderjarigen werden opgepakt na betoging in Antwerpen

Antwerpen - Na de ‘Black Lives Matter’-actie van zondag in de Antwerpse binnenstad zijn uiteindelijk 115 personen opgepakt op de Groenplaats omdat ze ondanks bemiddelingspogingen maar niet wilden weggaan. Dat zegt de Antwerpse lokale politie maandagochtend. Zowat de helft van de arrestanten was minderjarig. Intussen is iedereen weer op vrije voeten.

De manifestatie zelf vond plaats op het Steenplein en bestond uit een sit-in als reactie op de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd tijdens een politie-interventie in Minneapolis. Er waren zowat 1.200 aanwezigen. Er was geen officiële toelating voor de actie, maar de politie liet de manifestanten ongemoeid zo lang ze zich aan de coronamaatregelen hielden. Dat was tijdens de actie ook het geval. Na afloop splitste een grote groep zich echter af en trok naar de Groenplaats. De politie probeerde te bemiddelen en de actievoerders ertoe te bewegen het plein te verlaten, onder meer omdat daar de social distancingmaatregelen wél werden geschonden.

Uiteindelijk greep de politie in en pakte ze 115 overgebleven aanwezigen op. Ze werden naar het politiegebouw aan de Noorderlaan overgebracht voor identificatie. De helft van de arrestanten bleek minderjarig te zijn. In het geval van de minderjarigen werden de ouders zo snel mogelijk opgebeld, de meerderjarigen werden na twee uur weer vrijgelaten.

