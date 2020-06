Dokter doet bizarre vondst bij man met ‘buikpijn’: “In 25-jarige carrière nog nooit meegemaakt”

Het moet een niet alledaags zicht geweest zijn voor Walliul Islam een dokter in Guwahati, een stad in het Noorden van Indië. Een man die zich meldde met zware buikpijn, bleek een gsm-oplader in zijn penis te hebben ingebracht.

Het is de dokter zelf die zijn relaas op Facebook zette. “In mijn 25 jaar als chirurg heb ik nog nooit zoiets gezien”, schrijft dr. Islam. “Een 30-jarige man kwam bij ons wegens hevige buikpijnen. Een X-ray duidde ook aan dat er iets in zijn lichaam zat. Hij zei dat hij per ongeluk oortjes had ingeslikt.” Vreemd genoeg werd bij de operatie geen koptelefoon gevonden.

“We checkten zijn maag maar er werd niets bijzonder gevonden. Er werd nog eens een X-ray gedaan. Daaruit bleek dat er een oplader in zijn blaas zat. Had hij de waarheid gezegd in de eerste plaats, dan hadden we draad gewoon uit zijn urinebuis kunnen trekken, zo had hij de lader er ook in gekregen.”