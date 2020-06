Vlaamse regering verlengt hinderpremie en plant extra compensatiepremies

De Vlaamse regering verlengt eenmalig de hinderpremie die ondernemers nu al kregen nadat ze door corona hun zaak moesten sluiten. Daarnaast komt er een extra compensatiepremie van 2.000 euro voor ondernemingen met groot omzetsverlies.

Nadat eerder al de meeste winkels opnieuw de deuren openden, is het vandaag aan de horeca om opnieuw op te starten. Toch kunnen nog niet alle zaken openen en blijft voor veel ondernemingen de omzet beperkt. Daarom verlengt de Vlaamse regering een deel van de ondersteunende maatregelen voor bedrijven. De hinderpremie liep in principe af op 12 juni, maar wordt nu voor een aantal sectoren verlengd. Zo kunnen de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep kunnen doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. Ook marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten, kunnen een beroep doen op de premie. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aangekondigd.

Extra premie van 2.000 euro

Voor de evenementensector en bepaalde winkels is de impact op de omzet nog altijd groot. Voor hen plant de Vlaamse regering een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro.

De extra premie geldt voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie, maar ook voor wie eerder al een hinderpremie kreeg en intussen opnieuw de deuren opende. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar.

Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.

De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

Ook voor de meest kwetsbaren komt er extra steun, kondigde minister-president Jan Jambon (N-VA) aan. De Vlaamse regering trekt 45 miljoen extra uit voor een Covid-19-toeslag voor gezinnen en bijkomende middelen voor lokale armoedebestrijding. Zo komt er 15 miljoen extra die lokale besturen vrij kunnen inzetten in de strijd tegen armoede. “Dat kan zowel voor financiële steun als voor trajectbegeleiding”, kondigde minister Bart Somers (Open VLD) aan.

Nog eens 15 miljoen wordt via het Groeipakket vrijgehouden voor kwetsbare gezinnen. “Wie permanent of tijdelijk terugvalt op een inkomen onder de 2.213 euro, krijgt gedurende drie maanden 40 euro per kind extra”, kondigde Wouter Beke (CD&V) aan. Op die manier kunnen 126.000 kinderen gesteund worden.

Een derde pakket van 15 miljoen gaat naar een bonnensysteem dat steden en gemeenten kunnen uitdelen aan wie het nodig heeft. Die cheques moeten wel gebruikt worden om de lokale economie steunen.