Tramhalte in Veldstraat niet ‘coronaveilig’

Gent - Shoppers die met tramlijn 1 naar de Veldstraat rijden: opgelet. Aan de halte in het begin van de straat is het bij momenten zo druk dat niet iedereen er ‘coronaveilig’ kan afstappen. Een nieuwe halte op de Korenmarkt moet soelaas bieden.

De tramhalte vlakbij hamburgerrestaurant Mc Donalds is één van de drukste van Gent. Grote groepen mensen willen er opstappen en afstappen. “Maar dat gebeurt niet altijd op een coronaveilige manier,”, zegt Ine Pieters van vervoersmaatschappij De Lijn. “Door de heropening van de winkels en de scholen neemt de drukte toe. Daarom nemen we maatregelen.”

Sinds vorige week is er een nieuwe, tijdelijke halte op de Korenmarkt, tegenover winkelcentrum Post Plaza. Wie op weg is naar het centrum, stapt daar best al af. Aan de haltes worden affiches uitgehangen om de nieuwe regels duidelijk te maken. “Zo reserven we de tramhalte in de Veldstraat voor mensen die opstappen”, zegt Pieters. “We maken een uitzondering voor rolstoelgebruikers. Zij kunnen wel nog altijd afstappen in de Veldstraat, want de halte is speciaal voor hen toegankelijk gemaakt.”