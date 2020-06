Aantal besmettingen zakt onder de 150, 11 overlijdens

De nieuws cijfers zijn opnieuw hoopvol. Vandaag kan het openbaar leven weer op gang trekken en dat doet het met positieve cijfers. Er werden amper 122 nieuwe besmettingen vastgesteld en 11 mensen lieten het leven.

Momenteel zijn er in België nog 573 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-patiënten. Dat zijn er twee meer dan gisteren. Er liggen nog 116 mensen op de afdeling intensieve zorgen, een lichte stijging van vijf ten opzichte van gisteren.

In de laatste 24 uur werden 23 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 24 mochten het ziekenhuis verlaten. 26 procent van de opgenomen patiënten in de laatste 24 uur was afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.

Er werden ook 122 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur, waarvan 19 gevallen in woonzorgcentra. Van de 122 nieuwe gevallen waren er 78 (64 procent) gemeld in Vlaanderen, 24 (20 procent) in Wallonië, en 19 (16 procent) in Brussel.

In totaal werden 9.606 sterfgevallen gerapporteerd, waarvan 11 in de laatste 24 uur.