Politievakbond wil werk neerleggen na rellen in Brussel waarbij 28 agenten gewond raakten

De politievakbond SLPF, de Franstalige tegenhanger van het VSOA, dreigt ermee het werk neer te leggen na de rellen van zondagmiddag. Daarbij raakten 28 agenten gewond, dat meldt La Dernière Heure. De vakbond is daarenboven erg kritisch voor het doel van de manifestatie. “Overdreven geweld door politie met racistische ondertoon bestaat niet”, zegt Vincent Gilles van de SLPF.

“Er zijn in België maar liefst drie controle-instanties en talrijke verenigingen zoals Human Rights Watch die elke beweging van een politieagent in het oog houden”, zegt Vincent Gilles, voorzitter van de vakbond. “Er zijn globaal zo’n 200 gevallen per jaar van ongepast geweld. Tussen de 7 en 14 zijn daarbij onaanvaardbaar.”

Voor de vakbond zijn de rellen van gisteren dan ook onaanvaardbaar. Ze vreest bovendien dat dit dagen en zelfs weken zal aanslepen en dat de betoging een gevaarlijk precedent schept voor toekomstige, niet-toegelaten manifestaties. “De collega’s in het veld hebben veel vragen over de beslissingen van het bestuur. Zo was er weinig duidelijkheid over onder andere de taken van de politie en de tolerantiegrens voor een betoging die geen vergunning had.”

