Ex-Anderlechtverdediger Vranjes heeft het opnieuw aan de stok met een ploegmaat

Ognjen Vranjes is zijn streken nog niet verleerd. De Servische verdediger, die door Anderlecht aan AEK Athene wordt uitgeleend, zette het in de wedstrijd tegen Panathinaikos op een robbertje bekvechten met zijn ploegmaat Daniel Verde. Die greep hem bij de keel, waarop de andere spelers moesten tussenkomen.

Het incident gebeurde tijdens de play-offs in Griekenland, waar Anderlecht de Serviër na enkele fratsen heenstuurde. Hij dweepte met supportersgeweld op sociale media, was verwikkeld in een relletje met een Servisch model en ook zijn tatoeages met een fascistisch randje schoten in het verkeerde keelgat. Daarnaast liet hij ook op het veld geen al te beste indruk na met 2 rode kaarten in 14 optredens.

Hij zat lange tijd in de B-kern bij Anderlecht omwille van deze problemen. Een verhuur aan zijn ex-club AEK was dan ook voor beide partijen de beste oplossing. Hij heeft nog een contract tot 2022 bij Anderlecht.

Le groupe vit bien (en vidéo). pic.twitter.com/jFYdJ6AAAc — Football Grec France (@footgrec) June 8, 2020

Populaire bad boy

Vranjes blijft wel erg populair bij de ultra’s van AEK. Hij heeft op zijn schouder een indrukwekkende tattoo waarop het logo van de fanatieke supporters prijkt.