Michelle Obama steekt Amerikanen hart onder de riem: “Je bent niet alleen”

Michelle Obama heeft in een video pas afgestudeerde Amerikaanse studenten een hart onder de riem gestoken. De voormalige first lady liet hen weten dat ze hen steunt en dat ze niet alleen zijn. “Laat je nooit door iemand zeggen dat je te kwaad bent of moet zwijgen”, klinkt het.

De video kwam er naar aanleiding van de wereldwijde protestacties tegen racisme. Eind mei tweette Obama al over de onrust in de VS, nu wilde ze de mensen persoonlijk aanspreken. “En ik spreek tot jullie als moeder, mentor en burger die bezorgd is over onze toekomst en die van ons land. Niet als first lady”, benadrukte ze.

