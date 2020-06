Amerikaanse justitie wil prins Andrew aan de tand voelen over zijn band met Jeffrey Epstein, maar hij weigert mee te werken

Het lijkt steeds moeilijker voor Prins Andrew om uit de klauwen van de Amerikaanse justitie te blijven. De zoon van koningin Elizabeth II raakt steeds meer verstrikt in het schandaal rond de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein. De royal weigert mee te werken aan het onderzoek.

Prins Andrew en Jeffrey Epstein Foto: ISOPIX

De zestiger heeft voorlopig geweigerd om mee te werken aan het Amerikaanse onderzoek, hij weigert dan ook om ondervraagd te worden door de New Yorkse onderzoekers. Hij zou wel zijn verdediging aan het voorbereiden zijn, weet The Sun.

Het officieel verzoek is opvallend, normaal worden dergelijke verzoeken enkel in lopende strafzaken gebruikt. Volgens de Britse media zou het kunnen betekenen dat de prins - vanuit de rechtbank in Londen - gedwongen kan worden om mee te werken aan een ondervraging door de Amerikaanse diensten.

Het departement van justitie onderzoekt onder andere of Prins Andrew seks had met Virginia Roberts Giuffre toen ze nog minderjarig was.

Als de onderzoekers het verzoek doordrukken kan het zijn dat Prins Andrew verplicht wordt om op alle vragen te antwoorden. Momenteel blijven de advocaten van Andrew alle medewerking weigeren.

Jeffrey Epstein beroofde zichzelf vorig jaar in zijn cel van het leven vanwege de beschuldigingen, maar daarmee eindigde de verhalen dus niet. In een nieuwe Netflix-reeks staan de slachtoffers van Epstein zelfs centraal.

