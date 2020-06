Dief slaat toe in verschillende vestigingen van Okay

Kortrijk - Een Georgiër is veroordeeld tot een jaar cel voor 32 feiten van winkeldiefstallen. Hij maakte voor ruim 19.000 euro buit, waaronder cosmetische producten. Aan de supermarktketen moet hij 22.000 euro betalen.

De 29-jarige man is maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld voor verschillende feiten van winkeldiefstal. Hij werd op 20 januari betrap door een winkeldetective in Zwevegem. De politie kwam ter plaatse en onderzocht zijn wagen. Daarin troffen ze voor 1.700 euro aan cosmetische producten aan, die hij de dag voordien in Wevelgem had gestolen.

De verdachte werd geboeid, maar kon zich losmaken en zette het op een lopen. Lang duurde zijn vlucht niet, want hij kwam ten val en de agenten konden hem inrekenen.

Uit onderzoek bleek dat de man in aanmerking komt voor minstens 32 feiten van winkeldiefstal, met een buit van zo’n 19.000 euro. Hij had het vooral op filialen van Okay gemunt en sloeg toe op verschillende plaatsen in ons land. Zijn modus operandi was telkens dezelfde, zo legde de procureur uit. “Met een kartonnen doos stapte hij telkens de winkel binnen. Daarin stopte hij allerlei spullen die hij vervolgens onder zijn kleding verstopte.”

De beklaagde ontkende aanvankelijk alles, maar legde wat later toch bekentenissen af. Volgens de verdediging ging de man op dievenpad omdat hij geld nodig had. “Hij heeft een autohandel in Georgië en was in België om een oude wagen te kopen, maar dat draaide op niets uit en hij wou niet met lege handen terugkeren.”

Hij werd veroordeeld tot een celstraf van een jaar en boete van 50 euro. Aan Okay moet hij 22.000 euro betalen. De BMW die hij gebruikte om de diefstallen te plegen, werd verbeurd verklaard.