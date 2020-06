Erasmushogeschool zet docenten op non-actief na kwetsende opmerkingen over studenten

Drie docenten van de Erasmushogeschool in Brussel mogen dit academiejaar geen examens meer afnemen nadat ze zich laatdunkend hadden uitgelaten over studenten. De mondelinge examens werden online afgenomen en ook opgenomen. Studenten kregen nadien per ongeluk toegang tot de tussentijdse besprekingen van die examens. Daarbij werden kwetsende opmerkingen gemaakt. Zo werd een studente “een leeghoofd” genoemd.

Om de veiligheid in coronatijd maximaal te garanderen, kiest de Erasmushogeschool Brussel voor examens via digitale weg. De examens worden ook opgenomen, zodat de opnamens kunnen dienen als bewijsmateriaal bij eventuele klachten achteraf. Dat was zo bepaald in het Onderwijs- en Examenreglement van de hogeschool, klinkt het. Maar door een pijnlijke fout zijn ook de evaluaties door drie docenten online gegaan zodat ze voor alle betrokkenen, dus ook de studenten, konen bekeken worden.

Drie docenten lieten het Microsoftprogramma Teams openstaan zodat alle studenten van het tweede jaar Office Management konden meeluisteren hoe ze de examens evalueerden maar ook hoe ze over sommige studenten kwetsende opmerkingen maakten. Zo wordt een van de studenten door de docenten een “leeghoofd’ genoemd.

“Luisteren naar hoe anderen je prestatie beoordelen is sowieso enorm confronterend. Zéker wanneer je uitlatingen als ongepast ervaart of de indruk krijgt dat je beoordeeld wordt op basis van uiterlijk of religie”, zegt directeur Ann Brusseel die de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacycommissie) van het voorval op de hoogte heeft gebracht. “Omdat we open kaart willen spelen. We hebben ons ook al verontschuldigd bij alle betrokkenen”, klinkt het.

Het voorval is extra pijnlijk, zegt Brusseel, omdat we aan de Erasmushogeschool Brussel trots zijn op onze pluralistisch-humanistische visie. Onze studentenpopulatie is een voorbeeld van superdiversiteit.

Excuses

“Elke student kan zijn of haar individueel resultaat nu opvragen bij de directeur van het departement. Wie wil, kan het examen opnieuw afleggen, deze zittijd nog, bij andere docenten.”

“Ondertussen werd een analyse gemaakt van de opnames van de examens. De betrokken docenten werden ook ondervraagd. Uit dit onderzoek hebben we kunnen afleiden dat bepaalde beoordelingen wellicht nauwkeuriger konden. Ook bleek dat een aantal bemerkingen over de studenten weinig ter zake deden of kwetsend waren: veelal gaat het over gebrekkige capaciteiten, taalfouten of een zeer traditionele kijk op het leven.”

“ We stellen in het onderzoek vast dat de toegekende cijfers eerder aan de hoge kant liggen (52 van de 58 studenten slaagden voor dit onderdeel)”, zegt directeur Ann Brusseel.

De betrokken docenten zijn volgens de directie erg aangedaan en schamen zich om wat er is gebeurd. Ze hebben excuses aangeboden en hebben zich niet verzet tegen de opgelegde sanctie. “Ze mogen tot het einde van het academiejaar geen onderwijstaken meer uitvoeren. Dit houdt in dat ze tijdens de eerste en tweede zittijd geen examens meer mogen afnemen. Ze zullen voor het volgende academiejaar hun werkwijze op het vlak van toetsing moeten herzien en ter goedkeuring voorleggen aan de dienst onderwijs van de hogeschool. Het examenreglement werd aangepast: net zoals mondelinge examens op de campus voorheen niet opgenomen werden, zullen ook deze die via Teams doorgaan, niet meer opgenomen worden.”