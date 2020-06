Leverkusen moet revelatie Havertz ook in halve finale DFB-Pokal missen

Bayer Leverkusen moet de halve finale van de DFB-Pokal, dinsdag op bezoek bij vierdeklasser FC Saarbrücken, zonder man-in-vorm Kai Havertz afwerken. Dat heeft Leverkusen-trainer Peter Bosz maandag op een persmoment bevestigd.

De 20-jarige aanvaller miste zaterdag al met een spierblessure de clash op de dertigste speeldag van de Bundesliga met leider Bayern München (2-4 verlies). “Voor Kai komt de wedstrijd tegen Saarbrücken nog te vroeg”, vertelde Bosz. “Hij zal er dus morgen niet bij zijn. Hij zou wel kunnen spelen, maar dat zou een risico inhouden. Dat willen we vermijden en we hopen dat hij zondag weer kan voetballen.”

Havertz blonk de afgelopen weken uit voor Bayer Leverkusen. Hij werd in de Duitse media in verband gebracht met Bayern München en Real Madrid. In totaal vond hij dit seizoen al vijftien maal de weg naar doel.

Leverkusen moet het tegen de vierdeklasser ook stellen zonder captain Lars Bender, Daley Sinkgraven en Leon Bailey (ex-KRC Genk). Bosz beloofde wel zijn sterkst mogelijke elftal aan de aftrap te brengen.

Dinsdag speelt Bayern München in de andere halve finale gastheer voor Eintracht Frankfurt. De finale volgt in het Olympiastadion in Berlijn op 4 juli. Alle wedstrijden zullen wegens de coronacrisis achter gesloten deuren plaatsvinden.