Inzamelactie van Berrier en Siani levert KV Oostende bijna 50.000 euro op

De crowdfundingsactie en online veilingen van KV Oostende, die ex-spelers Franck Berrier en Sébastien Siani met supportersfederatie Kustboys midden april op poten zetten om de club financieel een duwtje in de rug te geven, hebben 49.564 euro opgeleverd.

Oostende laat weten dat de club de som zal verdelen onder drie actoren: jeugdwerking (40%), sociale projecten (40%) en supporterswerking (20%).

Berrier en Siani startten de inzamelactie midden april toen KVO woelige tijden kende. Het akkoord met de overnemer bleef uit en de club kreeg in eerste zit geen licentie waardoor een degradatie naar eerste amateur om de hoek loerde. Maar in de weken nadien kwam er toch witte rook van de buitenlandse investeerders. Oostende is zo financieel gered en voetbalt ook komend seizoen in de Jupiler Pro League.

Birger Verstraete schonk 10.000 euro

Een unieke ‘KVO Cowboy Henk-tekening’ van kunstenaar Herr Seele was met 1.000 euro het populairste item bij de veiling. Een gesigneerd shirt van AS Roma-spits Edin Dzeko leverde 955 euro op, een gesigneerde LP van Arno 865 euro. Ook ex-spelers en -trainers zoals onder meer Adam Marusic, David Rozehnal, Rocky Bushiri, Fernando Canesin, Laurent Depoitre en Yves Vanderhaeghe schonken kledij voor de veiling.

Birger Verstraete, een KVO-jeugdproduct en huidig speler van het Duitse Keulen, leverde met 10.000 euro een stevige bijdrage. “Ik ben opgegroeid op de Schorre. Ik bracht er als jeugdspeler quasi elke dag door en gaf er tot vorig jaar ook nog training. De hele jeugdwerking telt meer dan 600 spelertjes, zoiets mocht gewoon niet verdwijnen”, vertelde de middenvelder.

Voorzitter Frank Dierckens is erg tevreden met de opbrengst. “Ik wil alle supporters bedanken voor hun steun aan deze projecten. Dat zorgde niet enkel voor financiële steun, maar wellicht nog meer voor mentale support in moeilijke tijden. We hebben zware maanden achter de rug en als ik dan zie hoeveel fans meeleefden met onze club, daar doe je het voor.”