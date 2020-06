Ex-collega getuigt over Christian Brueckner: “Tien jaar geleden zei hij al: “Maddie McCann is dood en dat is een goede zaak””

De bewijzen tegen Christian Brueckner lijken zich op te stapelen. Een collega van Brueckner sprak met de krant Bild over het gedrag van de Duitse hoofdverdachte. Zo zou hij tien jaar geleden al gezegd hebben: “Maddie McCann is dood en dat is een goede zaak.”

De getuigenis komt van Lenta Jolitz, een 34-jarige vrouw die tussen 2012 en 2014 tewerkgesteld werd door Brueckner. Ze werkten samen in een kleine winkel.

“Op een dag is hij helemaal in paniek geslagen toen we met vrienden over de Maddie McCann-affaire praatten”, vertelde de jonge vrouw aan de Duitse krant Bild. “Hij wilde dat we het er niet meer over zouden hebben. Hij schreeuwde: “Het kind is dood en het is zo.” Hij zou ook nog gezegd hebben dat een lichaam makkelijk verdwijnt, “varkens eten namelijk ook menselijke resten”.

Enkele dagen geleden trad al een conciërge van een school naar voren. Hij vertelde hoe Brueckner speelgoed en knuffels aanbood aan de kinderen. “De kinderen kwamen met speelgoed en knuffels naar de klas. We vroegen van waar die kwamen en dan zeiden ze van Christian van de winkel.”

De conciërge maakte zich aanvankelijk geen zorgen. “Hij was altijd vriendelijk en ik zag hem vaak in de winkel. Ik word vandaag ziek als ik nadenk over zijn echte intenties. Ik wou dat ik het destijds aan de schooldirectie had verteld. Ik heb spijt dat ik niet wat achterdochtiger was.”

